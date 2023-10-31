"مصر والقضية الفلسطينية" مناقشة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الاسكندرية ظهر اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان «مصر والقضية الفلسطينية»، بقاعة المسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويتحدث بالندوة كل من اللواء محمد إبراهيم؛ وكيل جهاز المخابرات العامة سابقاً، والدكتور محمد شوقي؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية والتشريعية، ولفيف من المثقفين والمفكرين وكبار المسؤولين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا إلى وقف الحرب في غزة وتسهيل دخول المساعدات لأهالى غزة عبر منفذ رفح، فضلا عن رفض محاولات إسرائيل تهجير أهالى غزة جنوبا بإتجاه الحدود المصرية.