هجومان يستهدفان قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق

استهدفت مسيرتان مسلحتان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تستضيف قوات أمريكية، وفق لما نقلته وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني وآخر حكومي.

وأضاف المصدران أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أمس الإثنين إطلاق 4 صواريخ كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية.

وتعرضت القاعدة الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية لهجمات صاروخية عدة خلال الشهر الجاري، كما أسقطت القوات الأمريكية يوم الجمعة، طائرة مسيرة قرب القاعدة.

وتقع القاعدة في محافظة الأنبار غرب العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه في الفترة من 17 أكتوبر إلى 30 أكتوبر، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 14 مرة على الأقل في العراق و9 مرات في سوريا بالصواريخ والمسيرات ليصبح المجموع 23 هجوما.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال مسئولان دفاعيان أمريكيان كبيران للصحفيين في البنتاجون، إن “العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ تم اعتراضها وفشلت في الوصول إلى أهدافها”.

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