الميكب أرتيست البحرينية ندى الزياني : تعشق هواية فن المكياج وتسعي للعالمية

ندى الزياني في مقتبل العمر وتجمع بين دراسة نظم المعلومات الادارية وفن المكياج

لم يقف صغر سنها عائقا امام تحقيقها لحلم الطفولة في أن تصبح خبيرة تجميل مشهورة لعشقها فن المكياج منذ الصغر

واخذت موهبة التجميل من والدتي منذ عشر سنوات، حين كانت والدتي تضع لي المكياج و تعلمني على اساسياته

و بعد ذلك بدأت اطور من موهبتي فكنت أحب ان اتابع فيديوهات تعليمية عن المكياج في اليوتيوب منذ الصغر

و عن طريق مشاهدات انواع مختلفة من المكياج و اجربه على نفسي وبدات اطبق افكارى فى مكياج واطبقها على افراد اسرتي وهكذا بدات اطور من نفسي و ايقنت ان المكياج الناعم هو ما يناسب و يبرز ملامح الكثير من البنات وافضل شي ليجمل المراءة فى المكيب استخدام العدسة اللاصقة الملونة والرموش الصناعية لانه تعطي شكلا جميل مع مكيب .. ودائما اقوم باصطحاب بعض أدوات المكياج معي في كل مكان قد يكون أمرًا عاديًا، إلا أنه لكل منا بعض الأدوات التي لا يمكنه الاستغناء عنها والتي تختلف باختلاف كل امرأة.

أهم نصيحة الإطلاع المستمر والممارسة ودخول دورة لتكثيف المعلومات ومعرفة بعض الأسرار والطرق الأسهل والأسرع وكسب خبرة أفضل.

وأهم أدوات المكياج التي يجب أن تحرص كُل فتاه

كريم الأساس والباودر وأحمر الخدود وأحمر الشفاه وجل أو بودرة الحواجب والماسكارا للرموش والحواجب وخافي العيوب .

دائما احرص على تقديم كل جديد في عالم مكياج وخاصة مكياج البسيط، في مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي خصوصاً التيك توك وسناب شات وانستغرام الذي ساعدني في زيادة شهرتي، اقدم على محتوى ترفيهي لجذب الناس فى فيديوهات البث المباشر فى توك توك التي تجلب مشاهدات أعلى و ايضاً اقوم بنشر المقاطع على التيك توك المتوافقة مع الترندات

وأحلم أن يشتهر اسم ندى الزياني للعالمية ، وأستطيع وضع بصمة خاصة من خلال أسلوبي فن المكياج، كما أتمنى أن أتمكن من افتتاح مركز ندى للتجميل ..