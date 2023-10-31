مسجد عمرو بن الخطاب بالغربية يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد من المساجد الجديدة التي حصلت على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ)

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حصول مسجد عمر بن الخطاب بدنوشر بالغربية على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، وتأخذ هذه الشهادة في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، حيث تتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاثة سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

وتقوم لجنة ضمان جودة الدعوة في وزارة الأوقاف ب تقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي، تقيم الأداء الدعوي للمسجد من حيث مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارئ ومكتبة المسجد ودروس ومقارئ السيدات والحضور الجماهيري ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به.