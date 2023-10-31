السحابة السوداء تحول حياة أهالى الغربية إلى جحيم

لازالت ظاهرة السحابة السوداء كابوسا يطارد المسئولين والأهالى على السواء فى مثل هذا الوقت كل عام، فمع انتهاء موسم حصاد الأرز تتحول حقول الأرز إلى كرة ملتهبة من النار بعد أن قام المزارعون بسكب البنزين على القش وإشعال النيران فيه للتخلص منه، مما يعد جريمة بيئية خطيرة تتسبب فى وفاة كثير من الأطفال وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.

منعت هذه الممارسة تماشيا مع قانون صدر عام 1994 وفرض غرامة قدرها 2000 جنيها، القانون الذي عدل مرة أخرى فرض التخلص من هذه المخلفات بإعادة تدويرها عن طريق تجميعها في المكابس لتحويلها إلى علف للحيوان أو استخدامها كمخصب للتربة. لكن المزارعين يتهربون من ذلك بسبب الخوف من الغرامات بالحرق ليلا.

وأعرب سمير سليمان أحد المواطنين بمدينة المحلة الكبرى، عن غضبه من ظاهرة حرق قش الأرز، مؤكدًا أن والدته تضع جهاز الاستنشاق يوميا بسبب عدم قدرتها على التنفس، كما تتعرض لأكثر من أزمة ضيق تنفس كل يوم بسبب الدخان الذى يملأ الأجواء.



وتقول هبه محمد ربة منزل، تتحول حياتنا للجحيم طوال موسم حصاد الأرز،لا نستطيع أن نتنفس خاصة وانها مريضة صدر ، وأطفالها يعانون من حساسية صدر مزمنة، قائلة :"نريد حل رادع لظاهرة حرق قش الأرز، الوضع لدينا في قرية نواج ،يشبه كمن يعيش في فقاعة هواء مليئة بالدخان ،ولا يوجد أي خيار لدينا، إذا فتحنا البلكونات والشبابيك زادت الشقه دخانا وإذا أغلقناها زادت خنقتنا".

وعبرت عن حزنها من إنتشار ظاهرة حرق قش الأرز قائلة :أقضي طوال موسم حصاد الأرز أنا وأبنائي أغلب وقتنا لدي أطباء ومستشفيات للصدر والأدوية لا تجدي نفعا مهما كانت طالما ظل الجو ملئء بالأدخنة.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه عقد اجتماعا بمديري مديريات الزراعة والبيئة لمتابعة أعمال التصدي لظاهرة السحابة السوداء وحرق قش الأرز بالمحافظة.

الغربية تسعى لموادهة ظاهرة السحابة السوداء

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة التصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز، مشددا على ضرورة تكثيف المرور اليومي على الأراضي الزراعية للتصدي لحرق قش الأرز وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجه رحمي مدير مديرية الزراعة بالغربية بعقد ندوات لتوعية المزارعين بأساليب تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وإتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة تجاه من يقوم بحرق قش الأرز.

وعلي نفس الصعيد وجه ناصر حسن،وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،بعمل ندوات توعوية داخل المدارس بخطورة حرق قش الأرز التى تصل إلى حد الوفاة بين أصحاب الأمراض المزمنة وكذلك التوعية بخطورتها فى القضاء على محاصيل الخضر القائمة وكذلك أشجار الفاكهة المستديمة، بالحقول المجاورة، وتلوث الهواء الجوي بالغازات، مثل ثاني أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين وغيرها، والقضاء على الطيور، وموت جميع الكائنات الحية المفيدة للتربة الزراعية والتي تزيد من خصوبتها، وحرق المادة العضوية بالطبقة السطحية من التربة الزراعية، وانخفاض خصوبة الأراضي الزراعية.

وطالب أهالي محافظة الغربية بتشديد العقوبات على المزارعين الذين يقومون بحرق قش الأرز منعا لتكرار تلك الظاهرة العام القادم .

