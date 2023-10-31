جامعة الإسكندرية تعقد مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي

يعقد قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والجمعية المصرية للإنتاج الحيواني، اليوم الثلاثاء، المؤتمر المشترك حول مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي والذي يستمر حتى 3 نوفمبر المقبل، والذي يؤكد التحديات والفرص العالمية للبحوث الحيوانية.

المؤتمر يستقبل 16 جلسة وتقديم 90 محاضرة

يشهد المؤتمر عقد 16 جلسة علمية وتقديم 90 محاضرة بحضور أساتذة متخصصين وأكاديميين من دول فرنسا، وكازاخستان، والعراق، والجزائر، وإيطاليا، والهند، والسودان وكوكبة من الجامعات والمراكز البحثية بمصر، بالإضافة إلى جلسة اون لاين مع أساتذة من المكسيك الصين اليابان إسبانيا.

ويهدف المؤتمر الذي يحمل عنوان “مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي”، والذي يوفر فرصًا للعلماء والباحثين وأصحاب المصلحة والمنتجين المشاركين للالتقاء والمناقشة وتبادل المعرفة والأفكار والآراء.

يهدف المؤتمر على المساعدة في فهم أفضل للمشاكل والتحديات التي تواجه الإنتاج الحيواني، وكذلك إيجاد حلول عملية لمثل هذه المشاكل، كما يخلق المؤتمر فرصة للمشاركين من مختلف المؤسسات للتعاون والاستفادة من بعضهم البعض.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة في مقدمتها موضوع عن رعاية الحيوان ورفاهيته والمنتجات الحيوانية والأمن الغذائي، وكذا عن المصادر العلفية البديلة للحيوانات المزرعية في الأراضي الهامشية، بالإضافة إلى الأعلاف المقاومة للملوحة في تغذية الحيوانات.