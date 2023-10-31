رحاب سليم تعلن دعمها لفلسطين بأغنية "فلسطين تنادينا"

تقوم المطربة رحاب سليم، حالياً بالتحضير لأغنية جديدة دعمًا منها للقضية الفلسطينية والفلسطينيين في محنتهم، ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والأغنية تقدمها لجمهورها على طريقة الراب، وهو نوع جديد من الأغاني التي تدعم القضية الفلسطينية.

وقالت المطربة رحاب سليم في تصريحات صحفية لها أن ستكون بعنوان «فلسطين تنادينا»،مُشيرة إلى أهمية الوقت الحالي في دعم الفلسطينين، لأن المواقف هي من تعيش وتبقى للأبد: «لازم في الوقت ده نقف مع فلسطين ونؤكد على دورنا كمصريين».

وأكدت « رحاب»، على أنها ستقدم ما تستطيع فعله خلال الوقت الحالي، وهو توصيل صوت القضية الفلسطينية من خلال أغاني الراب، لافتة أن الاغنية ستكون متاحة خلال الأيام المقبلة عبر «يوتيوب»، والعديد من منصات الأغاني في العالم.

وأشارت رحاب سليم على أن كلمات الأغنية ستتضم ما سطره الفلسطينين من ملحمة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي، والشهداء من الأطفال والنساء، وهي أكثر الشهداء في قطاع غزة منذ بدء القصف، وأيضًا سوف تتضمن ما سطره الصحفيين الذين عرضوا أنفسهم للخطر لنشر مشاهد وانتهاكات قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، حققت رحاب سليم، مؤخرًا نجاحاً كبيراً بأغنية «وردة حياتي»، التي حققت نسب مشاهداتها أكثر من 4 مليون و800 ألف مشاهدة على «يوتيوب».