الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزل مسؤول في حماس بالضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل مسؤول كبير في حركة حماس كما اقتحمت عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة.

 

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وأوضح المصدر أن القوات الإسرائيلية هدمت منزلا يملكه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وأشارت الصحيفة إلى أن منزل العاروري يقع في بلدة عارورة قرب رام الله.

ووقع أمر تنفيذ العملية قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس، يوم 27 أكتوبر الجاري.

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن العاروري، المقيم في لبنان، يعتبر الزعيم الفعلي لحركة حماس في الضفة الغربية.

 

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