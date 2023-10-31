للوصول إلى مستحقيها.. المنوفية تعمل على ميكنة الألبان المدعمة

حرصت مديرية الصحة بالمنوفية، على البدء في اتخاذ خطوات جادة نحو ميكنة منظومة الألبان المدعمة لتوصيل الألبان لمستحقيها بشكل صحيح والقضاء على ملاحظات وشكاوى المنظومة الحالية.

يأتي ذلك في إطار تطوير ودعم خدمات الرعاية الصحية المقدمة بوحدات ومراكز الرعاية الأولية، تسهيلًا على المواطنين المتعاملين مع المراكز وضمانًا لوصول الدعم في الألبان لمستحقيه.

فريق الرعاية الأساسية يتفقد منشآت تطوير الرعاية الصحية الأولية

ونظم فريق إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، مرورًا على منشآت تطوير الرعاية الصحية الأولية تنفيذًا لتعليمات الدكتورة رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبقيادة الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية.

مدير الرعاية الأساسية تتأكد من جاهزية ميكنة الألبان المدعمة

وتفقدت الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية وفريق العمل المكون من الدكتور محمود سلام والدكتورة رانيا جلال، بالمرور على منشآت تطوير الرعاية الأولية بإدارات قويسنا وبركة السبع وشبين الكوم والباجور وتلا والشهداء، وذلك للوقوف على جاهزية ميكنة الألبان المدعمة وتوافر ألبان المرحلة الأولى والثانية وأجهزة الكمبيوتر والفلاشات وخطوط النت اللازمة لتشغيل الميكنة ومعرفة متوسط الاستهلاك وتم التنسيق مع الإدارات المعنية لتوفير أرصدة كافية لسد احتياجات الأطفال الرضع من الألبان المدعمة.