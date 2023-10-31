بمشاركة 50 طبيب.. قافلة طبية بقرية العراق بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بقرية العراق بمشاركة 50 عضوًا من اعضاء الفريق الطبى والمعاونين لهم بالمديرية والوحدات التابعة لها ما بين اطباء وتمريض وصيادلة وفنين وادارين وعمال لقرية العراق بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والتي تبعد 15 كم عن أقرب مستشفى عام “مستشفى العامرية العام”.

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان والرمد)، وشارك فيها 50 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1283مريضًا من أهالي من المنطقة، وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل 8 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 86 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و55 تحليلًا بمعمل الطفيليات و4 أشعة سينية، علاوة على فحص 50 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 533 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.