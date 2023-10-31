العثور على جثة مشجع لنابولي في مدرجات ميلان

عثرت الشرطة الإيطالية على جثة مشجع لفريق نابولي في ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" عقب انتهاء مباراة البارتينوبي وميلان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن جثة الرجل، البالغ 42 عاما، وُجدت أسفل المدرجات المخصصة لمشجعي ميلان في مباراة يوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وعثرت الشرطة على الجثة حوالي الساعة 02:00 صباحا بعد ساعات قليلة من انتهاء المباراة بالتعادل (2-2) بين نابولي وميلان.

ووفقاً لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن أحد أصدقاء الضحية أخبر الشرطة، إن الاثنين تسللا إلى الملعب عبر نفق، محاولين الوصول إلى المدرجات دون حجز تذكرة لحضور المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضحية تقدم أولا وتسلق لمحاولة الوصول إلى الملعب، لكنه سقط من ارتفاع حوالى 20 مترا من فراغ موجود بالمدرجات على الأرض، ما دفع صديقه للتوقف عن محاولة الدخول.

