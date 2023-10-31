تحرك عاجل من الأهلي لمنع انتقال محمد شريف للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تحرك النادي الأهلي لمنع انتقال محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء السابق والخليج السعودي الحالي، لصفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

كان محمد شريف، انتقل لصفوف الخليج السعودي، في الميركاتو الصيفي الماضي لمدة موسمين.

وقال أحمد شوبير في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم»، الذي يقدمه عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «الأهلي بدأ يفكر في استعادة محمد شريف، لو لم يستكمل اللاعب مشواره الاحترافي في نادي الخليج السعودي».

وأضاف: «الأهلي يدرس استعادة خدمات محمد شريف، خاصة أن هناك كلام بأن ناديي الزمالك وبيراميدز، يرغبان في التعاقد معه»، مضيفًا: «لا استبعد رغبة الزمالك في ضم محمد شريف، خاصة أن الفريق يعاني من عجز في خط الهجوم».