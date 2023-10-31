عماد أديب يكشف تفاصيل إفشال مصر لمخطط تهجير الفلسطينيين لسيناء (فيديو)

قال الإعلامي عماد أديب، إن الغرب عرض على لبنان، وتركيا والأردن، مصروفات اللاجئين والنازحين، من أجل توطين الفلسطينيين خارج غزة، مع تقديم عدد من المميزات للدول التي تستضيف اللاجئين من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عماد أديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر" اليوم الاثنين، أن الموقف المصري له عدة أسباب تبدأ باستحالة تطبيق المشروع الصهيوني، الأول سبب دستوري أن حدود مصر الجغرافية لا يمكن التنازل عنها، والسبب الثاني هو أن رئيس مصر كرجل عسكري وقائد أعلى للقوات المسلحة، لا يمكن أن يتحمل الإقدام على مثل هذه المخالفة التاريخية.

أرض مصر ليست صفقة عقارية

وأشار عماد أديب إلى أن أرض مصر ليست صفقة عقارية حيث أن البعض يعتقد أن مصر قد توافق على توطين الفلسطينيين في سيناء بمقابل مادي.

وأشار إلى الغرب لديهم حدثان فشلا فيهما بشكل قوي، الحدث الأول هي دعم جماعة الإخوان الإرهابية، وبعد خروجهما من المعادلة كل الخطط المرسومة لم تتحقق، والفشل الثاني هي عدم نجاح صفقة القرن، وكلا الحالتين أحد العناصر الأساسية التي أوقفت ذلك هو تأييد الجيش المصري في 30 يونيو، ورفض الإدارة المصرية لمشروع توسيع نطاق غزة لتمتد إلى 700 كيلو متر في سيناء.

ومن جانبه، قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد: “إن لعبة التهجير من غزة إلى سيناء والضفة إلى الأردن، انكشفت أمام العالم”، مؤكدًا أن الاحتلال بدأ الدخول في لعبة جديدة حقيرة.

أضاف خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الخميس، أنه إذا حصلت إسرائيل على قرار في الأمم المتحدة بحقها في الدفاع عن نفسها، ستحصل على شرعية بالتواجد على أراض محتلة، وهذا مرفوض.

علَّق على ضرب قوات الاحتلال للمناطق التي طالبت المدنيين في غزة بالاحتماء بها، مؤكدًا أن إسرائيل تشن حرب إبادة على قطاع غزة.

تصفية الصحفيين في غزة:

أكد أنهم يتعمدون إنهاء حياة الصحفيين خوفًا من نقل جرائمهم إلى العالم، مضيفًا: "المنطق الإجرامي بتاعهم أنهم يقتلوهم ويخلصوا عليهم".

أوضح أن حرب غزة المستهدف منها تصفية القضية والفلسطينية، متابعًا: "هذا لن يحدث على الإطلاق بسبب المواقف المصرية العظيمة يتصدى لتلك المخططات".