طريقة تحميل الفيديوهات من موقع X

تتيح X، الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقًا باسم Twitter، للمستخدمين تنزيل مقاطع الفيديو من موقعها على الويب. أصبحت هذه الميزة متاحة منذ أغسطس 2023، عندما أعلن مالك تويتر إيلون ماسك شخصيًا عن الميزة عبر — كيف وإلا؟ - مشاركة X.

قبل أن تحاول تنزيل أول مقطع فيديو تراه في خلاصتك، عليك أن تعلم أن هناك بعض القيود. أولاً، يجب أن يسمح منشئ المحتوى صراحةً بتنزيل المحتوى الذي ينشره.

أيضًا، كما قد تتوقع، نظرًا لدفع Elon Musk للمشتركين المدفوعين، فإن القدرة على حفظ مقاطع الفيديو من موقع الويب متاحة فقط للمستخدمين الذين تم التحقق منهم - أي الأشخاص الذين يدفعون مقابل الاشتراك الأزرق بشكل أساسي.

يمكن للمستخدم الذي تم التحقق منه تنزيل المحتوى من خلال النقر على قائمة علامات الحذف (...) في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة عندما يكون الفيديو في وضع ملء الشاشة. قال Musk أيضًا أن X سيسهل قريبًا تنزيل مقاطع الفيديو على الهاتف المحمول بمجرد النقر مع الاستمرار على المحتوى على الشاشة.

في السابق، كان يتعين على الأشخاص استخدام مواقع الويب والتطبيقات التابعة لجهات خارجية حتى يتمكنوا من حفظ مقاطع الفيديو. بالطبع، لا يزال يتعين على المستخدمين الذين لا يدفعون رسومًا استخدام هذه الأدوات إذا كانوا يريدون تنزيل محتوى من X. وهذا لا يشكل مفاجأة، نظرًا لأن الشركة كانت تطلق ميزات جديدة خصيصًا للأعضاء الذين يدفعون مقابل جعل موقع الويب أقل قابلية للاستخدام لبقية قاعدة المستخدمين الخاصة به.

أعلنت في يوليو أنها ستحد من عدد الرسائل المباشرة التي يمكن للمستخدمين غير المدفوعين إرسالها لمعالجة مشكلات البريد العشوائي، كما أنها حددت سابقًا عدد المنشورات التي يمكن للمستخدمين غير الذين تم التحقق منهم رؤيتها إلى 600 يوميًا.

وفي الوقت نفسه، أعطى X للمستخدمين الذين تم التحقق منهم القدرة على نشر منشورات تصل إلى 25000 حرف وسمح لهم بنشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث ساعات. وفي الآونة الأخيرة، أعطت أيضًا المشتركين في Blue خيار إخفاء علامة الاختيار الزرقاء الخاصة بهم في حالة عدم رغبتهم في توضيح أنهم يدفعون مقابل الخدمة. بالنسبة لأولئك المهتمين بمعرفة كيف تطورت X منذ أن استحوذ Elon Musk على Twitter، نشرت الرئيس التنفيذي للشركة Linda Yaccarino للتو قائمة التغييرات التي نفذتها هنا.