البنداري يناقش اساليب العمل ورصد المعوقات بمنظومة البناء والتراخيص بالبحر الأحمر

استعرض اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر اساليب العمل وتوحيد المفاهيم ورصد المعوقات بمنظومة البناء والترخيص بالمحافظة الساحلية،

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا ، واللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسي علم ، واللواء احمد المهدي رئيس حي شمال الغردقة واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة والعقيد احمد فايز والعقيد نادر محي الدين بمكتب تراخيص البحر الاحمر ، والعديد من مهندسي الإدارات الهندسية بمختلف مدن المحافظة .

ومن جانبه أكد البنداري في بداية الاجتماع علي ضروره التسهيل على المواطنين في تقديم طلباتهم لتوصيل المرافق ، مشددا علي معرفه العاملين بالمنظومة للاوراق والمستندات المطلوبة وتسهيل الاجراءات على المواطنين لضمان عدم عزوفهم عن تقديم طلبات المطابقة .

كما تم استعراض آلية التعامل مع المنظومة مع تقديم شرح وافي عن كل المستندات والاوراق المطلوبة للاكواد المختلفة لكيفية التعامل مع كل كود على حدة وما هي الاجراءات الخاصة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة و الاشتراطات البنائية عمل مشترك بين وزارة الاسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية.

وانتهي الاجتماع الي حسن تطبيق المنظومة سيحد من المخالفات والتجاوزات ،و ان الركيزة الأساسية في نجاح المنظومة هو المواطن وكيفية التعامل معه وتعريفه بحقه في كيفية تعديل التجاوزات الموجودة

كما تقرر التواصل مع المواطنين عن طريق ارسال رساله نصية تفيد بعدم استكمال اوراق معينة للتسهيل عليهم واختصار الوقت