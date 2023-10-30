مجلس الأعيان الأردني: أيام شبابنا المقبلة نحو الاستثمار والاقتصاد النوعي قادمة رغم التحديات

شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين 30 أكتوبر انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات"فى دورته الـ 26، بشرم الشيخ، برئاسة د. هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر.

حضر شخصيات رفيعة المستوى وضيف شرف المؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، و الشيخة مريم الصباح "مرايم الخير" وممثلى 32 دولة .

وفىكلمة المهندس عبدالحكيم الهندي مندوب دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في المؤتمر، قال إن من عمان العروبة ، من أردن الهاشميين جئتكم محملا بالهم العربي ، وبالوجع ، فعلى مقربة عشرات الكيلو مترات أسمع أنين طفل جائع في مخيم الشاطئ ، واسمع من هنا أيضا أوجاع شيخ كبير عزّ عليه الدواء في خان يونس.

وأضاف: أحمل على كتفي خمسة وسبعين عاما من المآسي التي تتجدد كل عام ، في ظل وضع عربي ممزق ومتعب ومحبط وإلى أرض النيل العظيم أحمل ما يحلم به الشباب العربي والإفريقي والمصري والأردني بغد مشرق، قوامه العدل والمساواه وتكافؤ الفرص.

وأشار فى كلمته إلى أن الشباب محور التنمية ..الفرص والتحديات ، لكن السؤال الذي يسأله شبابنا هو : كيف للاستثمار أن يتطور ويتقدم تحت هذا التوتر السياسي الذي تعيشه أمتنا ؟ وقال أن الفرص موجودة في كافة القطاعات..لكنها تحتاج إلى إزالة كافة التحديات الكبيرة التي تعترضها.

كما يتساءل الشباب العربي والافريقي : كيف نرى مستقبل الاقتصاد العربي في ظل انعدام الاستقرار السياسي في منطقتنا العربية والافريقية ؟

وأضاف قائلا : "حتى أقف في منتصف المسافة بين التفاؤل والتشاؤم فإنني أرى أن أيام شبابنا المقبلة نحو الاستثمار والاقتصاد النوعي قادمة رغم التحديات ، وفي هذا الإطار أحدثكم اليوم عن تجربة الأردن في دعم ملكي من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ومن ولي عهده الامير حسين بن عبدالله ، للشباب وتشجيعهم على المشاريع الريادية والاستثمار في مجال البرمجيات والصناعات التقنية الحديثة ، ما نتج عنه تخفيف من وطأة البطالة في بلدنا ، وأعاد ثقة الشباب بأنفسهم باعتبارهم قادة الاقتصاد الجديد " .

واختتم كلمته موضحا ضرورة تقديم لأبناءنا العمل والإنتاج وفق آليات الإدارة الحديثة التي تقوم على منطق السوق والاقتصاد الجديد. و أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية هادفة ونوعية يستفيد منها الشباب ، لتكون نبراسا وهاديا يطور العمل الاقتصادي الشبابي نحو مستقبل مشرق بعيدا عن الحروب والتحديات ، متمنيا للمؤتمر كل فرص النجاح والتوفيق.