X لن يدفع لمنشئي المحتوى مقابل التغريدات

لن يدفع X بعد الآن لمنشئي المحتوى مقابل التغريدات التي تروج لمعلومات مضللة. قال Elon Musk إن الشركة تجري "تغييرًا طفيفًا" على برنامج تحقيق الدخل الخاص بها وأن التغريدات التي يتم التحقق من صحتها عبر ملاحظات المجتمع لن تكون مؤهلة للحصول على مدفوعات كجزء من برنامج مشاركة الإيرادات الخاص بـ X.

يبدو أن التحديث هو محاولة لإزالة الحوافز للحسابات رفيعة المستوى لنشر معلومات مضللة فيروسية. قال " ماسك ": "الفكرة هي تعظيم الحافز للدقة بدلًا من الإثارة". بدأ X أيضًا مؤخرًا في مطالبة المساهمين في ملاحظات المجتمع بالاستشهاد بمصادرهم في عمليات التحقق من الواقع.

ويأتي التغيير الأخير في الوقت الذي أثار فيه الباحثون ومدققو الحقائق والصحفيون ناقوس الخطر بشأن كمية المعلومات الخاطئة الفيروسية المنتشرة على X وسط الصراع المستمر في إسرائيل وغزة. وفتح مسؤولو الاتحاد الأوروبي تحقيقا في تعامل الشركة مع المعلومات المضللة المتعلقة بالحرب.

بعد استحواذ Musk على Twitter قبل عام، قامت الشركة بتسريح الفرق المسؤولة عن تنسيق وترويج التغريدات ذات السمعة الطيبة حول الأحداث الإخبارية العاجلة وإزالة أدوات الإبلاغ عن المعلومات الخاطئة في التطبيق. وبدلاً من ذلك، اعتمدت الشركة على أداة التحقق من الحقائق التي تعتمد على مصادر جماعية، حسبما يشير المجتمع.

لكن النقاد قالوا إن ملاحظات المجتمع تخضع للتلاعب وأن عمليات التحقق من الحقائق التي يساهم بها المستخدم غالبًا ما تكون غير قادرة على مواكبة الكم الهائل من الأكاذيب الفيروسية، لا سيما تلك التي يتم الترويج لها من خلال الحسابات التي تم التحقق منها. وقد وجد تحليل حديث أجرته NewsGuard، وهي منظمة غير ربحية تتعقب انتشار المعلومات الخاطئة، أن 74% من "المشاركات الأكثر انتشارًا على موقع X والتي تروج لمعلومات خاطئة حول الحرب بين إسرائيل وحماس يتم دفعها من خلال حسابات X "التي تم التحقق منها".

وكما أشار باحث بي بي سي شايان ساردار زاده، فإن التغيير المتمثل في جعل التغريدات التي تحتوي على ملاحظات مجتمعية غير مؤهلة للمدفوعات قد تعرض بالفعل لانتقادات من قبل عدد من الحسابات البارزة التي غالبًا ما تحظى تغريداتها "بملاحظة المجتمع". وأضاف ماسك أن "أي محاولات لاستخدام @CommunityNotes كسلاح لشيطنة الأشخاص ستكون واضحة على الفور"، لكنه لم يذكر كيف ستتعامل الشركة مع محاولات التلاعب. لم يستجب X لطلب التعليق.