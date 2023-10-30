إحالة عامل بريد وآخر حولا مسكنهما وكرا لتجارة المخدرات للجنايات

أحال المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، عامل بريد وآخر، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وأتخاذ مسكنهما وكر للاتجار في السموم بمنطقة المطرية

وكشف في أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 1748 لسنة 2023 جنايات قسم المطرية وتتهم فيه النيابة العامة «محمود. خ»، 35 سنة، عامل، «شعبان. ي»، 26 سنة، عامل بريد، أن المتهمين ارتكبا الجناية المؤثمة قاننًا وفقًا لقانون العقوبات.

وقال أحد الشهود إن المتهمين حولوا مسكنهما لوكر لترويج المواد المخدرة من راغبي الشراء وهذا ما جعله يتظاهر أنه مدمن وذهب لهم لشراء المواد المخدرة وبمجرد إظهار المخدرات له تم ضبطهما وبتفتيشهما عثر على كمية من المخدرات التخليقية ومبلغ مالي وهاتف مخمول للتواصل مع عملائه.

كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المخدرات المضبوطة من المدرجة في جداول المخدرات.