شعراء بني سويف والفيوم في ليلة شعرية يشدون من أجل غزة

في أمسية شعرية وثقافية جمعت بين شعراء محافظتي بني سويف والفيوم وتحت رعاية الفنان الدكتور أحمد خليفة وكيل وزارة الثقافة ببني سويف ، وبرئاسة الشاعر والأديب مجدي صالح رئيس نادي الأدب المركزي بالمحافظة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق

نظم نادي الأدب المركزي ببني سويف أمسية شعرية كبري حضرها الدكتور أحمد محمد خليفة وكيل وزارة الثقافة بالمحافظة وشعراء محافظتي بني سويف والفيوم وهم وأدارها الشاعر مجدي صالح وبمشاركة كل من الشعراء جاسر جمال الدين ، نشوي الخطيب ، محمد زين العابدين ، سيدة فاروق "بني سويف خالد العطار ومحمد الخزامي ومحمد أحمد حسن، محمود توفيق نادي أدب سمسطا عبدالله الخطيب ومحمد ياسين "الفيوم " شريف صلاح "ببا" دعاء عبدالمنعم بني سويف ، فتحية محمد ،إيمان صالح ،سيد المناعي ، الشاعرة تراجي ،أبراهيم حسن ،عبدالرحمن قطب ،أسامه بدر ،اسلام ياسين -نادي أدب بني سويف محمد عبدالحليم "الفشن" احمد حسن عبدالفضيل وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة بني سويف .

وتضمنت الأمسية الشعرية، إطلالة علي دور الشعراء في القضية الفلسطينية، وكيف عبر شعراء الأقاليم عامة والصعيد خاصة عن مأساة الشعب الفلسطيني وما تعرض له من مجازر ومحاولات للتهجير والشتات. ، ورفض العدوان الإسرائيلي الغاشم علي أهالي غزة.

تأتي هذه الأمسية الشعرية التي نظمها نادي الأدب المركزي ببني سويف في إطار الفعاليات للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق وفي ظل استمرار الحرب على غزة، التي بلغت يومها الـ23، وارتفع عدد ضحاياها من الشهداء إلى ما يزيد عن 8 آلاف، فضلا عن 20 ألفا و242 مُصابا منذ السابع من أكتوبر الجاري، يوم انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، كما تأتي تزامناً مع مسيرات شعبية عارمة نُظمت في عدد من المدن العالمية

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