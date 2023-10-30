علي الدين هلال يُحذر: عدوان وحرب غزة ستكون موجهة من الإرهاب والثأر

علق د. علي الدين هلال، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على القصف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منوهًا بأن العدوان وقتل الرجال والأطفال سيكون موجهة عنيفة من الإرهاب والثأر من فلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وتابع: "فلسطين قضية الفرص الضائعة وتحتاج وحدة الصف الفلسطيني"، موضحًا أن نتائج الحرب والعمليات العسكرية توقف في عجلة التطبيع مع إسرائيل، بجانب حجم الرأي العام الدولي والتي أظهرت النفاق الدولي من قبل الحكومات الغربية، مؤكدًا أن صراع عنيف حرك المشاعر العربية والمصرية تجاه القضية الفلسطينية، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وأشار إلى أن الموقف العربي كلما كان متماسك وقادر على مساعدة الطرف الفلسطيني سيكون هناك مطالبة قوية بحق الشعب الفلسطيني، موضحًا أنه مع انتهاء الحرب لن تعود المنطقة إلى ماكانت عليها قبل العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يحدث الآن أدى إلى عودة القضية الفلسطينية لتكون قضية القضايا بعد أن كانت تراجعت وأصبحت من الأعمال الروتينية، مؤكدًا أن الموقف الحاسم المصري الأردني بعدم تصفية القضية ودعم الفلسطينين على الأراضي كسر الموجة العالمية.

وأوضح أن الأولوية لدى الرأي العام الآن هو وقف العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن العدوان المستمر في الضفة الغربية خلق موقف ملتهب، متابعًَا: "الرشقات الصاروخية المستمرة من المقاومة الفلسطينية وحماس تدل على أنها مستقرة وآمنة"، كما أنه تؤكد على أنها تمتلك مخزون كبير أو تحصل على دعم من الأطراف الأخرى، مشددًا على أن هناك حرب دبلوماسية وسيبرانية وفي العالم الإفتراضي لا تقل خطورة عن الحرب على الأرض، موضحًا أنه متابع جيد لما يحدث وهناك الكثير من المعلومات ليست دقيقة.

وعلق على القرار العربي الذي تم الموافقة عليه من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا القرار الذي صدر بأغلبية 120 دولة تعبير عن ضمير العالم ويتحدثون أنهم مع الحق الفلسطيني ودعوة إلى هدنة إنسانية دائمة ومستمرة، وجاء ذلك خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".