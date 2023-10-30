جبهة النضال الفلسطيني: الحمم التي تسقط من طيران الاحتلال لم تثنينا عن القتال

قال الدكتور أشرف عكة، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال، إن غزة صامدة في وجه العدوان الإسرائيلي رغم استمرار العدوان منذ ثلاثة أسابيع، فالشعب الفلسطيني رفض كل أشكال التهجير القسري، وتحمل كل هذه الآلة الحربية المتطورة، معقبًا: "الحمم التي تسقط من المدافع والطيران لم تثني الشعب الفلسطيني عن القتال".

وتابع "عكة"، خلال حواره مع الإعلامية شيرين شوقي، عبر برنامج "زووم"، ببرنامج "البوابة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتراجع أمام ضربات المقاومة الفلسطينية التي ما زالت قادرة على توجيه ضربات عسكرية قوية ضد الاحتلال، رغم أن ميزان القوى العسكرية لا يصب في صالح المقاومة.

ولفت إلى أن قدرة المقاومة على الاستمرار في إطلاق الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي دليل على أن المقاومة قادرة على الاستمرار في مقاومة الاحتلال حتى الآن، مشيرًا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يمارس التضليل الإعلامي ويوظف الإعلام بهدف تخويف الشعب الفلسطيني، ولا يتحدث عن خسائره بشكل صحيح.

ولفت إلى أن خسائر الاحتلال الإسرائيلي المتتالية عسكريًا وإنسانيًا وأخلاقيًا مستمرة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تلقت دعمًا غير مسبوق من الولايات المتحدة، ليس هذا فقط، بل هناك مشاركة عسكرية من الجانب الأمريكي في العملية العسكرية على قطاع غزة، حيث هناك الكثير من القطع العسكرية والقوات الأمريكية جاءت إلى المنطقة لمشاركة الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.