تعليق طريف من رودري عن الفائز بالكرة الذهبية

ترك رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، تعليقا طريفا عن الذي يتوقع فوزه بجائزة الكرة الذهبية في النسخة الحالية.

وقال رودري على هامش حفل الكرة الذهبية، " ميسي يستحقها ولكن لاتخبر هالاند ".

ويلعب رودري مع هالاند في مانشستر سيتي وحققا معا إنجازات كبيرة مع الفريق الإنجليزي.

ويتنافس ميسي الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين مع هالاند الفائز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي.

وينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 30 لاعبًا، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح المرشح للمرة الخامسة على التوالي، بالإضافة للثنائي الأبرز للفوز بالجائزة، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والمنتخب النرويجي.

حصل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي على المركز الـ11 في ترتيب الكرة الذهبية لهذا العام 2023، قبل انطلاق الحفل، والذي سيكون في التاسعة من مساء اليوم الإثنين.