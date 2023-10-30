إبراهيم عيسى: حماس تجمل الموت للفلسطينين.. "مشهد المتحدث للقسام يفكرنا بداعش"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن حركة حماس تجمل الموت للشعب الفلسطيني ونحن نريد الشعب أن يعيش ويفتخر بعروبته، مشددًا على أننا نريد للشعب الفلسطيني الحياة وليس الموت، منوهًا بأن حماس يحتمون في الأنفاق ويتركون الشعب في مواجهة قصفات العدوان الإسرائيلي.

حركة حماس تجمل الموت للشعب الفلسطيني

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قرارات الحروب تبقى في يد القيادة العامة وليس في يد جماعة تورط الشعوب وتعود لتستغيث، موضحًا أننا لا نسمح أن تخطب هذه الجماعة والفصيل الإخواني قرار 105 مليون مواطن مصري.

وتابع: "حماس تتهم الجيوش العربية بالعجز وتنسب الانتصارات لنفسها وهم يعيشون في أنفاق.. الأبطال الحقيقيين هم الشعب الفلسطيني".

وعلق على الخطاب الخاص بمتحدث حركة حماس، مشددًا على أن فكرة الإعجاب بالخطاب الإعلامي للمتحدث باسم حركة حماس اللعن المتهم بالعجز للحكومات العربية يروي القلوب الرهيفة، منوهًا بأن فيديوهات المتحدث باسم حماس لا تختلف عن متحدث وأسلوب القاعدة وانصار بيت المقدس وداعش.

وأختتم حديثه: "المشهد الذي يظهر به المتحدث الإعلامي لحركة حماس وهو ملثم مكرر في داعش وانصار بيت المقدس.. بيقول للعالم أنه إرهابي"، موضحًا أنه يفكر بأن ظهوره بهذا الزي كملثم سيخيف الجميع أو يفكرنا بالجماعات الإرهابية فهو شئ كارثي.