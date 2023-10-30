الفيصلي يتصدر الترند بعد فوزه على النجمة وتأهيله لربع نهائي كأس الملك

تصدر فريق الفيصلي السعودي محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع تأهيله إلى ربع نهائي كأس الملك، بعد فوزه على نظيره النجمة بثلاثية نظيفة.

ونجح نادي الفيصلي لكرة القدم، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023م، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في افتتاح منافسات دور الـ16من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023/2024، للتأهل عقب فوزه على النجمة بنتيجة 3 - 0 في دور الستة عشر من البطولة.

وحقق أهداف فريق الفيصلي اللاعبين:(لوكاس دا سوزا، يزيد جوشان).

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، التي تداولت تصريحات البلجيكي ألفونس فاندير هاي مدرب فريق الفيصلي بعدالمباراة، والتي قال خلالها إنه عمل على دراسة نظيره فريق «النجمة» في سبيل بلوغ دور ربع نهائي بطولة كأس الملك السعودي في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة بريدة.

وأضاف مدرب الفيصلي أن الهدف الأول ساعد الفريق في المباراة، وتمكن الفريق من تعزيز التقدم في نهاية الشوط الأول، وفي الثاني واصل على النهج حتى أنهى المباراة بالانتصار، والفوز منح اللاعبين ثقة للقادم، والموسم ما زال طويلا، متابعا:"ونأمل أن يساعدنا هذا الانتصار في المستقبل.. لا بدّ أن نكون واضحين مع أنفسنا حتى لو انتصرنا بثلاثية، نعم أنا سعيد، ولكن ليست سعادة تامة؛ لأننا في الشوط الثاني تحصلنا على فرص كثيرة، لكن لم نستغلها، وهذا يجعلنا نضاعف العمل في المستقبل".