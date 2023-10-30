تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، تدريب المجموعة الثانية من العاملين ببريد الفيوم على لغة الإشارة للصم والبكم وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وياتى ذلك في إطار برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والبريد المصري - الإدارة العامة لبريد الفيوم، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجاً والتطلع دائماً إلى تقديم خدمات متميزة للمتعاملين لديها ومن ضمن هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم".

تم عقد ورشة عمل للمجموعة الثانية للمتدربين بالإدارة العامة لبريد الفيوم، لتعليم لغة الإشارة للصم والبكم والمصطلحات الشائعة وتوحيد لغة واحدة للعاملين بالإدارة العامة لبريد الفيوم، وذلك للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم داخل مراكز الخدمات البريدية لتأدية الخدمات على أفضل وجة.

تم تنفيذ البرنامج التدريبي، بمركز مصادر التعلم بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، و نفيسة مصطفي مسئول مركز مصادر التعلم بالمديرية، والمدرب أيمن جلال ، إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ومدرب لغة إشارة.

متابعة المدارس فى الفيوم

ومن جهه اخرى قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ،بمتابعة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم ، بحضور مروة عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية ، للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، و تفقدت المدرسة والفصول الدراسية ، وأشادت بانضباط وانتظام العمل داخل المدرسة.

كما تابعت وكيل الوزارة معرض للطلاب الموهوبين في التربية الفنية للمرحلة الإعدادية عن التضامن مع دولة فلسطين العربية والإسلامية الشقيقة (غزة)، تم إعداد المعرض وتنفيذه بمدرسة عزة زيدان ، تحت إشراف قسم التربية الفنية بالمدرسة، مشيرة محمد عبد المنعم - معلم التربية الفنية بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات.

4

5

6