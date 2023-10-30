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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يعلق على مركز محمد صلاح في الكرة الذهبية

محمد صلاح
محمد صلاح

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على حصول محمد صلاح على المركز الـ 11 في مسابقة الكرة الذهبية لهذا العام 2023، بعد المستويات التي قدمها خلال العام الجاري.

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وأشاد حساب الاتحاد المصري على المركز الذي حصل عليه “مو” صلاح، حيث طالبه بمواصلة التألق خلال الفترة المقبلة.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بمنصة "X" حاليًا، و"تويتر" سابقًا، حيث كتب: "نجمنا محمد صلاح يواصل التألق، ننتظر منك المزيد يا بطل".

وشهد ترتيب الكرة الذهبية تفوق الدولي المصري على عدد من النجوم العالميين أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح بعد أيام قليلة لمعسكر منتخب مصر المقرر إقامته خلال فترة الأجندة الدولية في نوفمبر المقبل.

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