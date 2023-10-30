تموين أسيوط يضبط 68000 علبة سجائر مختلفة الأنواع داخل مخزن غير مرخص

بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق والمخازن وكذلك تشديد الرقابة علي مبيعات السجائر الذي شهد جشع للتجار وتحقيق مكاسب بالملايين وذلك علي حساب الموطن الفقير.

هذا وبناء على المعلومات الواردة إلي المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانيه ومأموري الضبط القضائي بالمديرية وإدارة تموين حي شرق اسيوط ورئيس حي أسيوط مفاجئة احد المخازن بناحية شركة فريال ثان اسيوط حيث تم ضبط عدد 68000 علبة سجائر مختلفة الأنواع داخل المخزن الذي اتضح انه غير مرخص كما أن السجل التجاري و البطاقه الضريبية منتهية منذ فترة طويلة.

وذلك من خلال قيام مسؤلي الشركة بصرف كميات للمتعهد في مكان غير مرخص وكذلك بطاقة ضريبية وسجل تجاري منتهي مما يسبب تسرب كميات كبيره من السجائر الي السوق السوداء وتربح فئة قليله من الأشخاص من جراء ذلك



وقد تم مصادرة الكميات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمه وتم العرض علي النيابة العامة.

شارك في الحملة محمد عبدالحفيظ وعصام عبدالملك و عز محمد عبدالرحمن وأحمد زرزور واحمد حسن وأسامة خلف.

تموين اسيوط يضبط 68000 علبه سجائر مختلفة الأنواع داخل مخزن غير مرخص

تموين اسيوط يضبط 68000 علبه سجائر مختلفة الأنواع داخل مخزن غير مرخص