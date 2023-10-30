حبس جزار اطلق نار على آخر في سوهاج

قررت النيابة العامة، حبس جزار متهم بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته على جزار أخر؛ ما أسفر عنه إصابته بطلق ناري أسفل الإبط الأيسر؛ بسبب خلافات الجيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بإصابة جزار بطلق ناري على يدي جاره.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو “إبراهيم م.ع.ع- 33 سنة- جزار- ويقيم دائرة مركز سوهاج”، وأفاد شقيقه المدعو “حسام م.ع.ع- 23 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية”، باتهام المدعو “محمد م.ع.ع- 20 سنة- جزار- ويقيم بذات الناحية”، بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما أدى لإصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.

وعلى الفور تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن طبنجة، بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.