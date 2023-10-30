أهل مصر .. كنيسة العذراء مريم ضمن جولات أطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد

أهل مصر .. زار 200 طفل من المحافظات الحدودية، اليوم الاثنين، كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بمدينة بورسعيد.

تأتى الزيارة ضمن الجولات التثقيفية بالأسبوع السابع والعشرين بمشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 3 نوڤمبر المقبل.

شاهد الأطفال خلال جولتهم جدران الكنيسة وما تحتويه من صور ورسومات، واستمعوا إلى شرح عام عنها وعن طرازها المعماري، اذ بدأت أعمال البناء بها يوم 7 ديسمبر 1934، وقام بعمل الرسم الهندسي للكنيسة المهندس الفرنسي جان هولوه، الحائز على الجائزة الأولى في المعمار من روما، وكان موقعها هو مدخل قناة السويس بمدينة بورسعيد لأنها ملتقى طرق ملاحية عديدة، وتم افتتاحها في احتفال بهيج يوم 13 يناير 1937.

واستمرت الشروح المقدمة للأطفال حول الكنيسة المقسمة إلى قسمين منفصلين عن بعضهما بأعمدة طويلة مثمنة الزوايا ومتوجة بتيجان ترمز إلى أسماء السيدة العذراء منها نجمة البحار، الزنبقة الطاهرة، حروف اختصار اسم العذراء، وعلى هذه الأعمدة يقام السقف الذي يكمن جماله في هرمونية بنائه، حيث تتميز الكنيسة بأنها على شكل سفينة نوح رمز للخلاص من العالم، والكنيسة من الخارج بها 6 منارات صغيرة ومنارة واحدة كبيرة، ومكتوب على سقف الكنيسة من الخارج من الجانبين Ave MaRiA والتي تعني تحيا مريم.

وتضم الكنيسة برج الأجراس، والهيكل اللاتيني، والمذبح الرئيسي، وتمثال السيدة العذراء مريم، ولوحات الرخام الأبيض، ومكان الوعظ، وماكيت مصغر لمبنى الكنيسة، كما تم بناء ملحق للكنيسة يحتوي على فصول مدارس الأحد ومسرح للأنشطة ومقر خدمة الشباب ببورسعيد وقاعة للمناسبات والدراسة ومركز للغات ومعرض لمنتجات الأديرة والكنائس وغيرها.

جاء ذلك في حضور المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر والمشرف العام، ومشرفي الأطفال وعدد من مدربي الورش، والكاتب الصحفى مصطفى طاهر.

أهل مصر



مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

يشار إلى أن فعاليات الأسبوع الثقافي تقام بإشراف لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للمشروع، وتنظم الفعاليات بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي. ويشهد قصر ثقافة بورسعيد مساء اليوم استمرار الورش الفنية والأدبية للأطفال.