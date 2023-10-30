تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب مسرح "شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، في الوقت الحالي، لمشاهدة مراسم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023، إلى جانب جوائز أخرى.

ويعد الثنائي ليونيل ميسي وإرلينج هالاند هما الأبرز لحسم جائزة الكرة الذهبية بعد المستويات التي قدمها الثنائي خلال العام الجاري، حيث نجح ميسي في قيادة منتخب بلاده الأرجنتيني للفوز بكأس العالم قطر 2022، بينما ساهم هالاند في حصول مانشستر سيتي على لقب الثلاثية التاريخية “دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد”.

بث مباشر حفل جائزة الكرة الذهبية

وينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 30 لاعبًا، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح المرشح للمرة الخامسة على التوالي، بالإضافة للثنائي الأبرز للفوز بالجائزة، ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والمنتخب النرويجي.

محمد صلاح في المركز 11

حصل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي على المركز الـ11 في ترتيب الكرة الذهبية لهذا العام 2023، قبل انطلاق الحفل، والذي سيكون في التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

وشهد ترتيب الكرة الذهبية تواجد النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي على المركز الثالث عشر، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب في بطولة كأس العالم قطر 2022 الماضية.