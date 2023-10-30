المقاولون يوافق على رحيل معتمد جمال

وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على رحيل معتمد جمال المدرب العام للذئاب بعد تقدمه باستقالته.

وكان معتمد جمال قدم اعتذاره لمجلس إدارة المقاولون العرب بسبب رغبته في عدم الاستمرار مع الجهاز الفني لذئاب الجبل.

وبرر معتمد جمال سبب رحيله عن المقاولون لمجلس إدارة النادي، أنها لأسباب شخصية، وعليه وافق النادي على رحيله متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة.

أكد مصدر مقرب من المدرب أن سبب رحيله عن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب لاختلاف وجهات النظر الفنية بينه وبين كابتن شوقي غريب، ليقرر "جمال" تقديم استقالته والرحيل عن ذئاب الجبل.

ومن ناحيته أكد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب تمسكه بشوقي غريب وهي سياسة النادي التي دأب عليها في عدم محاسبة الأجهزة الفنية بالقطعة وشدد رئيس النادي والمشرف العام على الكرة أن ثقتهم كبيرة في الكابتن شوقى غريب وقدرته على إعادة الفريق لاحتلال المكانة التي يستحقها في جدول الدوري الممتاز.



وأكد المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب أن النادي لم ينس الدور الذى لعبه الكابتن شوقى غريب في إنقاذ الفريق في الموسم قبل الماضى وقبل نهاية الدورى بخمسة أسابيع.

