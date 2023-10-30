البالون دور.. الإعلان عن المراكز من الـ 16 حتى 20 لعام 2023

حفل الكرة الذهبية

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن حفل الكرة الذهبية، وترتيب الفائزين من المركز السادس عشر إلى العشرين في قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023.

وتم الإعلان عن المراكز من الـ 16 حتى 20 في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023 وأسفرت عن الأتي:

الكرة الذهبية

و يُعقد حفل الكرة الذهبية سنويًا ويُنظم بواسطة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ويجمع بين نجوم كرة القدم ومحبيها من مختلف أنحاء العالم لتكريم الأفضل والأبرز في هذه الرياضة الشهيرة.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبا، يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي والذى يعد الأبرز لحصد الجائزة للمرة الثامنة في التاريخ، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية تاريخيًا

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، بداية من عام 2009 وحتى عام 2021.