لواء أحمد عبد الله : مشاركة سيدة صربيا الأولى للمرة الثانية لمؤتمر المستثمرات العرب دليل حبها لمصر

شهدت جامعة الدول العربية اليوم الإثنين، انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات"فى دورته ال26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر.

جاء ذلك بحضور شخصيات رفيعة المستوى : ضيف شرف المؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا . سمو الشيخة مريم الصباح "مرايم الخير" مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى أناب عنه سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني..وممثلى 32 دولة، وممثلى الوزارات الراعية والسفراء وجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، المستشار خميس البوزيدي المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة . والمهندس رامى غالى رئيس لجنة رجال الأعمال بالاتحاد، والشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر استادات للاستثمار الرياضي. أون باسيف للذكاء الاصطناعى مجموعة تى سى آل للمنظفات صديقة البيئة .

وقال اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر سابقاّ مستشار اللجنة العليا لاتحاد المستثمرات العرب، إن هدى يسي ، دائما عودتنا على التنظيم الجيد للمؤتمرات والخروج بنتائج إيجابية، موجها الشكر لهاوأيضا الشكر لسيدة صربيا الأولى التى جاءت للمرة الثانية للمؤتمر دليل حبها لمصر

وأشار إلى تجربته الخاصة خلال إحدى زياراته لصربيا حيث تتواجد المزارات لبيع صور تذكارات ووجد شخص يبيعها ومن ضمنها تذكار صورة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر.