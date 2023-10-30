براءة احد عشر متهما من تهم التجمهر واستعمال القوة والتلويح بالعنف

قضت محكمة جنايات امن الدوله العليا بوادي النطرون ببراءة احد عشر متهما من تهم التجمهر واستعمال القوة والتلويح بالعنف اتهمت فيها النيابه العامه المتهمين بتلك التهم لمنع تنفيذ حكم قضائي نهائي قاد فريق الدفاع عن المتهمين الدكتور ياسر الشاذلي المحامي لدي محاكم الجنايات وأمام محكمة النقض ومعه الاستاذه فاطمه الزهراء غنيم المحاميه بالنقض ودفع وكيل المتهمين ببراءتهم تاسيسا علي عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بسبب وجود امر بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائيه صدر لصالح المتهمين حائز للحجيه وببطلان قرار الغاء الامر بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائيه لعدم وجود ادله جديده تبرر الغاؤه وبطلان قرار الاتهام والاحاله وكيدية التحريات وعدم جديتها وعدم معقولية الواقعه استمرت المرافعه علي مدار يومين كاملين واستمعت المحكمه الي الدفاع وقضت بحكمها المتقدم .