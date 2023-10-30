أساتذة الطب تشيد بتوفير دواء مصري جديد "اميوتركسات" لعلاج مرضى الروماتويد





أشاد عدد من أساتذة علاج الأمراض الروماتيزمية بطرح دواء مصري جديد "اميوتركسات" يُمثل أمل جديد لمرضى الروماتويد بعد نجاح شركة إيفا فارما، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال صناعة الدواء، في إنتاجه محليًا.



وأكد الدكتور حسن بسيوني، أستاذ الأمراض الروماتيزمية في جامعة الأزهر ورئيس مؤسسة الروماتيزم الحديثة، أن "اميوتركسات" يُنتج من شركة وطنية لها تاريخ في صناعة العلاجات اللازمة لسد احتياجات المرضى، موضحًا أنه وصف هذا العلاج لعدد من مرضاه بعد طرحه في الأسواق.

وقال الدكتور محمد صلاح عبدالباقي، أستاذ المناعة والروماتيزم بكلية الطب في جامعة عين شمس، إن مرض الروماتويد المفصلي المزمن، هو واحد من أهم وأكثر الأمراض المناعية الروماتيزمية شيوعًا بواقع 1% من السكان في مصر والعالم بما يُقارب مليون حالة روماتويد على الأقل في مصر.

وأضاف «عبدالباقي»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مرض «الروماتويد المفصلي المزمن»، واحد من أهم الأمراض المناعية في المفاصل، والتي تحدث نتيجة لعوامل جينية وعوامل بيئية مثل التدخين، موضحًا أن المرض يسبب عدم القدرة على استخدام المفاصل بصورة طبيعية، مشددًا على أن التشخيص المبكر للمرض، هو أمر هام جدًا للعلاج قبل حدوث تلف كامل للمفاصل.

وأوضح أن «الفرصة الذهبية» لعلاج المرض، تكون خلال أول 3 أشهر من الإصابة بالمرض وبداية ظهور الأعراض، مشيدًا بتصنيع شركة إيفا فارما الوطنية الرائدة لمجموعة من الأدوية الموجهة المعدّلة للجهاز المناعي التي تؤخذ عن طريق الأقراص لسد احتياجات المرضى.

من جهته، أكد الدكتور جورج ماهر، مدير عام بشركة إيفا فارما، حِرص الشركة على التعاون مع كبار الأساتذة والمتخصصين في التخصصات الطبية المختلفة لما فيه صالح المريض المصري، مؤكدًا أن الشركة تعمل على سد احتياجات مرضى الروماتويد في مصر بأدوية مثل دواء "اميوتركسات" بتركيزاته الخمس 2.5 و5 و7.5 و10 و15 ملليجرام. وشدد الدكتور جورج ماهر، في تصريحات صحفية له اليوم، على استمرار الشركة في دعم المرضى بتوفير العلاجات