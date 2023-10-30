المقاولون العرب: نرفض رحيل شوقي غريب

أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب والمهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة خلال اجتماعهما مع شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول تمسكهم بإستمراره وتخللت الجلسة مناقشة أوضاع الفريق وأسباب تراجع النتائج مع بداية انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.



مجلس إدارة نادي المقاولون العرب أكد تمسكه بشوقي غريب وهي سياسة النادي التي دأب عليها في عدم محاسبة الأجهزة الفنية بالقطعة وشدد رئيس النادي والمشرف العام على الكرة أن ثقتهم كبيرة في الكابتن شوقى غريب وقدرته على إعادة الفريق لاحتلال المكانة التي يستحقها في جدول الدوري الممتاز.



أشار المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب أن النادي لم ينسى الدور الذى لعبه الكابتن شوقى غريب في إنقاذ الفريق في الموسم قبل الماضى وقبل نهاية الدورى بخمس أسابيع .

وتابع المهندس محمد عادل أنه على قناعة تامة بقدرات الكابتن شوقي غريب في إعادة بناء الفريق من جديد خاصة في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية التي كان يعتمد عليها الموسم الماضي سواء للرحيل بعد انتهاء عقودهم أو الاحتراف الخارجي أو الهروب وهو ما كان له تأثير كبير على البداية التي لا تتناسب مع قلعة المقاولون العرب فضلا عن إصابة عدد من العناصر الأساسية وغيابها عن التشكيل الأساسي .

وواصل المشرف العام على الكرة أن نادي المقاولون العرب لا يتعامل مع الأجهزة الفنية بالقطعة مشدداً على أن الفريق سيعود لمكانه الطبيعي من جديد متمنياً أن يحالف التوفيق للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة القادمة .



رحيل معتمد جمال

وكان معتمد جمال المدرب العام بالجهاز الفني للذئاب تقدم بإستقالته لمجلس المقاولون العرب ورغبته في عدم الاستمرار.

وجاء سبب رحيل معتمد جمال بعد خلافات في وجهات النظر الفنية، وأكد المدرب لنادي المقاولون أنه يرغب في الرحيل لأسباب "شخصية"، ووافق مجلس إدارة الذئاب على رحيله متمنين له التوفيق.