موسي الساكت: نجاح مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي فى تحقيق أهدافه يتطلب تذليل الصعوبات أمام الشباب

شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات"فى دورته ال26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر.

وبحضور شخصيات رفيعة المستوى : ضيف شرف المؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا سمو الشيخة مريم الصباح "مرايم الخير" . مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى أناب عنه سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني..وممثلى 32 دولة.

وفى كلمة المهندس موسي الساكت، عضو مجلس أمناء بصندوق الملك عبدالله للتنمية بالأردن والرئيس التنفيذى لمجموعة العلياء الصناعية، أعرب عن أهمية مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب مشيرا إلى أن نجاح أهدافه تتطلب تذليل الصعوبات أمام الشباب وتوافر الأمن والأمان لهم خاصة مع تواجد الآلاف من الشهداء فى بلد عربي شقيق فلسطين .

وأشار إلى أن المؤتمر فى مقر جامعة الدول العربية يحظى بأهمية كبيرة وفرصة لتقديم الخبرات فى التكامل العربي الاقتصادي والإستفادة منها فى تنمية مهارات الشباب