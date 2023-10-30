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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 6 سنوات لمسجل خطر يتاجر في الفودو والشابو بأوسيم

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة فى أوسيم، كما غرامته بمبلغ 50 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يتاجر في المواد المخدرة في منطقة أوسيم، وتبين التحريات أنه يدعى علي. م، 36 سنة، بحوزته مواد مخدرة تخليقية عبارة عن أقراص مخدرة ومخدر الفودو والشابو.

وتبين أن المتهم يروج المخدرات بدائرة محل سكنه في نطاق محافظة الجيزة، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إحالته للجنايات، بتهمة الاتجار في المخدرات.


 

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