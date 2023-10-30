نسمة هركي تطلق أحدث أعمالها الغنائية "من قلب فلسطين"

أطلقت الفنانة نسمة هركي أحدث أعمالها الغنائية عبر قناتها بموقع يوتيوب، وتحمل عنوان "من قلب فلسطين".

نسمة هركي

تفاصيل أغنية "من قلب فلسطين"

وأغنية "من قلب فلسطين" من كلمات عبد الله سيد، ونسمة هركي، وياسمين الحيوي، وتوزيع موسيقي أحمد الموجي، وتمت كتابتها ضمن ورشة كتابة الأغاني للشاعر الغنائي حازم ويفي.

وتبدأ أغنية "من قلب فلسطين" بهذه الكلمات:

وصلتني وصية من قلب فلسطين

أم بتدعي وبتقول آمين

أم بتبكي من ظلم وحصار

أم بتلملم من أنقاض الدار

أم بترعى وتطمن أولادها

تسهر وتحكي تاريخ بلادها

وصيتي من قلب فلسطين الصبر يملا أيام ولادي

من غزة لرام الله لجنين في كل شبر في بلادي

يذكر أن نسمة هركي طرحت مؤخرا آخر أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "طايرة"، وهي أغنية بعنوان "إلليِنا"، لرائد الفن النوبي سليم شعراوي.

وأغنية إلليِنا" من كلمات وألحان حسين جاسر، وأعادت نسمة توزيعها من جديد، وأضافت بعض الكلمات العربية والفرنسية التي كتبتها بنفسها، والأغنية الجديدة توزيع حمودي تنوم، وميكس وماستر وتسجيل واحد، وإنتاج نسمة هركي.

نسمة هركي مغنية وملحنة مصرية من أصل نوبي، من مواليد القاهرة 1984، وكلمة "هركي" تنطق "إركي" وتعني الأرض أو القرية باللغة النوبية، و"طايرة" هو أول ألبوم غنائي لنسمة، ويتكون من 5 أغانٍ هي "فاكر"، "سالكسونا"، "صعبة ليه"، "طايرة"، "إللينِا".