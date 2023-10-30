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الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: لا بد من إجبار إسرائيل على وقف الحرب

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: لا بد من إجبار إسرائيل على وقف الحرب".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

استئناف مفاوضات السلام وحل الدولتين ضرورة ملحة للمنطقة 

فشل مجلس الأمن في منع المذابح للفلسطينيين عار على المجتمع  

د.و جدي زين الدين يكتب: عاشت مصر قوية بشعبها وجيشها 

فلسطين تطلب قمة عربية طارئة لوقف العدوان 

مرضى السرطان لم يسلموا من بطش إسرائيل 

غارات عنيفة على مستشفيات غزة و"الصحة" الفلسطينية تطلب النجدة 

متحدث إسرائيلي: الهجوم البري معقد ويتضمن مخاطر على الجيش 

"واشنطن" تتراجع عن دعم الاجتياح وتنصح بـ "عملية خفيفة" 

الجريدة الورقية