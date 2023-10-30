اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: لا بد من إجبار إسرائيل على وقف الحرب

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: لا بد من إجبار إسرائيل على وقف الحرب".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

استئناف مفاوضات السلام وحل الدولتين ضرورة ملحة للمنطقة

فشل مجلس الأمن في منع المذابح للفلسطينيين عار على المجتمع

د.و جدي زين الدين يكتب: عاشت مصر قوية بشعبها وجيشها

فلسطين تطلب قمة عربية طارئة لوقف العدوان

مرضى السرطان لم يسلموا من بطش إسرائيل

غارات عنيفة على مستشفيات غزة و"الصحة" الفلسطينية تطلب النجدة

متحدث إسرائيلي: الهجوم البري معقد ويتضمن مخاطر على الجيش

"واشنطن" تتراجع عن دعم الاجتياح وتنصح بـ "عملية خفيفة"