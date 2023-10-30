اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: لا بد من إجبار إسرائيل على وقف الحرب
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: لا بد من إجبار إسرائيل على وقف الحرب".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
استئناف مفاوضات السلام وحل الدولتين ضرورة ملحة للمنطقة
فشل مجلس الأمن في منع المذابح للفلسطينيين عار على المجتمع
د.و جدي زين الدين يكتب: عاشت مصر قوية بشعبها وجيشها
فلسطين تطلب قمة عربية طارئة لوقف العدوان
مرضى السرطان لم يسلموا من بطش إسرائيل
غارات عنيفة على مستشفيات غزة و"الصحة" الفلسطينية تطلب النجدة
متحدث إسرائيلي: الهجوم البري معقد ويتضمن مخاطر على الجيش
"واشنطن" تتراجع عن دعم الاجتياح وتنصح بـ "عملية خفيفة"