على زين بمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب: العلاقات المصرية الصربية متميزة

شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين، انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات"فى دورته ال26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر.

وبحضور شخصيات رفيعة المستوى : ضيف شرف المؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا سمو الشيخة مريم الصباح "مرايم الخير" مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى أناب عنه سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني..وممثلى 32 دولة، وممثل الوزارات الراعية والسفراء و جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية . المستشار خميس البوزيدي المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية . ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة . والمهندس رامى غالى رئيس لجنة رجال الأعمال بالاتحاد .و الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر استادات للاستثمار الرياضي. أون باسيف للذكاء الاصطناعى. مجموعة تى سى آل للمنظفات صديقة البيئة .



وأكد المهندس على زين العابدين عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب، أن العلاقات المصرية الصربية متميزة، مشيرا إلى أن مبنى السفارة فى صربيا توضع فيه صور الزعيم جمال عبد الناصر

وأشار إلى الاستفادة من عضويته فى الاتحاد والمؤتمرات التى ينظمها فى فتح أسواق تصدير جديدة لمنتجات شركته الخاصة ومنها فى السوق الصربي.