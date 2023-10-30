حسين هريدي: مكالمة السيسي وبايدن تضمنت تحركًا لإيجاد شروط حل القضية الفلسطينية

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بدأوا في إحداث تغييرات لمواقفهم الأصلية التي تشكلت في بداية الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة، مشددًا على أن اللهجة بدأت في التغير وبالأخص من جانب الإدارة الأمريكية.

اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وجو بايدن

وأشار “هريدي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر شاشة “الحياة”، إلى أن مستشار الامن القومي الأمريكي تحدث ضد ممارسات المستوطنيين اليهود والعنف ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، موضحًا أن هذا يكشف التغير في الأفكار والمواقف تجاه الحرب خلال الفترة الحالية، منوهًا بانه رسالة غير مباشرة لنتنياهو واليمين المتطرف في أمريكا.

وأوضح السفير حسين هريدي، أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي وجو بايدن تضمنت الرئيس الأمريكي لم يستخدم لفظ وقف إطلاق النار، منوهًا بان الشئ الجديد الذي حدث أمس هو تحرك مصر وأمريكا لإيجاد الشروط اللازمة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وهذا يعد التزام أمريكي واضح لا لبسه.

وأشار إلى أن المشهد العربي يتضمن تنسيق قوي وهذا تمثل في الأيام الأولى من الحرب وظهر في مؤتمر القاهرة للسلام، موضحًا أن الموقف العربي والتنسيق ظهر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث إنه في هذه الجلسة تم الموافقة على القرار العربي بالهدنة الإنسانية في غزة.