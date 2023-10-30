استقبال ضيوف مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب 2023 بالورود فى مطار شرم الشيخ

وصلت إلى مطار شرم الشيخ ضيوف مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى " الشباب محور التنمية ..الفرص والتحديات " فى دورته ال26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر.

وتم استقبال ضيوف المؤتمر من ممثلى 32 وبالورود والزى التراثى والشعبي محاطا بعلم جمهورية مصر العربية أرض الكنانة .

وتضم بعض الوفود رفيعة المستوى، تمارا فوتشيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا و السفير ميروسلاف سيستوفيتش - سفير صربيا لدى مصر والوفد المرافق لها و من الكويت الشيخة مريم الصباح ( مرايم الخير ) و السفير الشيخ عزام آل الصباح ومن الأردن رئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفايز ينوب عنه العين المهندس عبدالحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث بمجلس الاعيان .المهندس موسى الساكت من كبار مستثمري الاردن ،عضو غرفة تجارة عمان، القنصل الفخري لجمهورية القمر المتحدة. محمد البستنجي – رئيس هيئة المناطق الحرة الأردنية .عرفان الخصاونه رئيس هيئة المناطق الحرة السورية الأردنية .حمود قطيشات الامين العام للمناطق الحرة التنموية وسعادة السفير الدكتور فاروق كامل العزه دبلوماسي سابق لدولة فلسطين ورجل اعمال ومستثمر وشرف الدين الرفاعي من كبار مستثمري الأردن .والدكتوره ريناد السحيمات نائب عن مجلس سيدات الأعمال بالأردن



ومن زيمبابوي

• جوديث مكواندا -وزير الدولة لشؤون المقاطعات والتفويض – زيمبابوى

• بويسواريلو ايماكيولات موغواغوا تنسيق المدير مكتب الرئيس ومجلس الوزراء

• موريس تشولاسا مبيوي المدير المالي والإداري والموارد البشرية مكتب الرئيس ومجلس الوزراء

• تاكورا أورايايي ممثلا عن وزير الدولة لشؤون المحافظات والتفويض مكتب الرئيس ومجلس الوزراء

• ن. فوثي مساعد شخصي لوزير الدولة لشؤون المحافظات والتفويض مكتب الرئيس للجمهورية

ومن جنوب السودان

• ديو ماتوك دينج -وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان

• ويلسون لوديونج سيبيت رئيس لجنة التجارة والصناعة بالجمعية التشريعية الوطنية جمهورية جنوب السودان

• أكوت داو نيوك عضو لجنة التجارة والصناعة بالمجلس التشريعي الوطني

ومن الجزائر

الدكتوره مسعودة بوغديري رئيسة المنظمة العالمية لأمل الجديد مبعوث السلام الدولي سفيرة دولية للسلام بمنظمات التي لها الصفة الاستشارية بالامم المتحدة

مندوبة السلطة الوطنية منطقة باريس.

وسوريا

مروة مروان الايتوني رئيس مجلس سيدات اعمال دمشق

مازن حسين غازي

الدكتوره ربى احمد مزيد دكتوره في جامعة دمشق

علي زلازله

محمد مروان عيسى رجل اعمال ووكيل إحدى الشركات والمصانع الكبرى المصرية في الكويت

اليابان

Yuma TANIMOTO

تاكيتو



تنزانيا

• جلعاد تيري -المدير التنفيذي لمركز تنزانيا للاستثمار



الاتحاد الأوروبي

• ميراي دغروت رئيسة سيدات الأعمال - بلجيكا

• آن بيرغ المدير التنفيذي لأحدى كبرى الشركات في بلجيكا

• إيزابيل كونستانتينو حرم سفير أنغولا في بروكسل بلجيكا



وأكدت دكتورة هدى يسي أهمية إقامة المؤتمر على أرض الفيروز، فى إطار دعم السلام أساس التنمية والاستقرار ، و السعى للترويج السياحى من خلال مبادرة "عشانك يابلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " .