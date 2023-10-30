40 طربة حشيش تلقى ببائع خضروات فى السجن 6 سنوات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأثنين، بمعاقبة المتهم " إ.ا.ال" بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة من قيام المتهم " إ.ا ال" بائع خضروات بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما في ذلك دارجته البخارية ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 2 طربة حشيش، وبتفتيش الدراجة البخارية عثر أسفل المقعد علي جوال بلاستيكي يحوي علي عدد 38 طربة حشيش ،وبتفتيشه شخصه عثر علي هاتفين محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض مطوة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 786 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث،يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والدراجة البخارية لتسهيل عملية الترويج ، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.