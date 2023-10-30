محافظ الغربية: التصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية والإحالة للنيابة العامة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على عدم التهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء سواء مع المتعدي او المقاول او المهندس أو أي من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية الأراضي الزراعية والتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها امن قومي، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب ، خلال الاجتماع الذي عقدة صباح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبعض المحافظين وتنفيذا لتكليفات اجتماع مجلس المحافظين.

وأكد الدكتور طارق رحمي أن المحافظة ستتصدى بكل قوه وحزم لردع المخالفين وستستمر في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها مشيرا الى ان المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لإحالة المتعدي للنيابة العامة طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل احكام قانون الزراعة لرقم 53 لسنة 1966 والذي يعتبر هذة الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة ويعاقب من يخالف أحكام القانون(بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات،بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه) ويعاقب المهندس المشرف أو المقاول (بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات،بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه،بالشطب من سجلات النقابة أو اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد عن عام، وفي حالة تكرار المخالفة تكرر العقوبة) و الحكم الصادر بالعقوبة يتضمن الأمر بالإزالة وإعادة الشئ الأصلة على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة اما بالنسبة للشركات القائمة على ادارة وتشغيل المرافق الاساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل او قطع تلك المرافق او نقلها بحسب الاحوال الى العقار محل المخالفة .

واصدر رحمي توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه ادارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومدراء الادارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد اي مخالفات وابلاغ غرفة الازمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والازالة الفورية في المهد بالإضافة إلى ابلاغ جميع محال بيع مواد البناء واخطارهم رسميا بعدم بيع اي مواد للبناء إلا بموجب تصريح رسمي مسبق موقع من رئيس المركز ومختوم بشعار الجمهورية فضلا عن مصادرة المواد والمعدات المستخدمة في اي عملية تعدي على الأراضي الزراعية.

ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بمديرية الزراعة، ووحدات المتغيرات المكانية وتنفيذ حملات الإزالة وفقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع مديرية الامن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.

ووجه المحافظ مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين والزراعة بمنع تقديم أي دعم او مساعدات لأي شخص يثبت تعدية على الأراضي الزراعية.

كما وجه محافظ الغربية مديريتي الاوقاف والزراعة بتكثيف الحملات التوعوية بالمساجد ووحدات الإرشاد الزراعي بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية باعتبارها امن قومي نظرا لأهميتها في توفير الغذاء للمواطنين .

وأشار محافظ الغربية، إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى ازالة كافة التعديات ، على أن يتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الزراعية والمتغيرات المكانية والشؤون القانونية.