هدية الرئيس السيسي .. التجهيزات النهائية لمستشفى شفا الأطفال بسوهاج

مستشفى شفا الأطفال إحدى المستشفيات الحديثة التى أهداها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعمل كمستشفى تخصصي لخدمة أطفال محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، حيث وجه خلال زيارته لجامعة سوهاج بنقل أصول مستشفى شفا الأطفال وما يتبعها من أرض لملكية الجامعة، ليتم ضمها للعمل بالمنظومة الصحية بمستشفيات الجامعة، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني، خلال جولته التفقدية لمتابعة سير التجهيزات النهائية للمستشفى بمدينة سوهاج الجديدة، أن المستشفى تعد أحد المستشفيات الذكية التي ستقدم خدمات وأنظمة متقدمة للمرضى من الأطفال، وستضم عددًا من الأجهزة المتقدمة، والرعايات المركزة، والحضانات وكافة التجهيزات الطبية والعلاجية، كما ستساعد في إنهاء قوائم الانتظار، وذلك وفقًا للمعايير العالمية وعلى أعلى مستويات من الجودة، مؤكدًا على أن هذه المستشفى صرح طبي متكامل يغطي الرعاية الصحية الشاملة لأطفال الصعيد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مستشفى شفا الأطفال تقع على مساحة 27 ألف م 2 ، وتتكون من 7 طوابق بسعة 263 سريرًا، إلى جانب بنية تحتية متطورة ومصاعد و2 سلم كهربائي، وذلك حرصًا على راحة المرض وذويهم، وذلك بتكلفة إجمالية مايقرب من مليار جنيه، موضحًا أنه جارٍ الانتهاء من التشطيبات النهائية والتى تتم من خلال عدد من الشركات الهندسية المتخصصة.

جدير بالذكر، أن رئيس الجامعة عقد اجتماعًا موسعًا مع مهندسي الشركات المسئولة عن تجهيز وفرش مستشفى شفا الأطفال، لمتابعة آليات التنفيذ والبدء الفوري بالتجهيزات النهائية للمستشفى، وذلك تمهيدًا لافتتاحها، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، ومدير الأمن الجامعي.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته كلًا من الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، الدكتور مجدى القاضي، عميد كلية الطب البشري، وعدد من مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.