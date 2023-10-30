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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مفاجآة الحفل.. أديل تنتظر مولودًا جديدًا (صور)

أديل
أديل

كشفت المطربة البريطانية الشهيرة أديل عن رغبتها المستميتة لإنجاب طفل آخر، وذلك خلال حفلها الذي أقامته في لاس فيجاس في سيزار بالاس مساء السبت الماضي.

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أديل تتألق بالأسود الساحر في حفل ويك اند الـ32 (صور)

صورة تظهر حمل أديل من حفلها الأخير

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تفاجأت  المغنية البالغة من العمر 35 عامًا، بالطبيب الذي أنجب ابنها أنجيلو، 11 عامًا، وسط جمهور حفلها الخاص بعيد الهالوين.

أديل 

واعترفت المطربة والمنتجة البريطانية بأنها تشعر بالحزن الشديد، حيث عادت الذكريات إليها ذكريات ولادتها بعد رؤية الطبيب، والذي نزلت من على خشبة المسرح خصيصاً لتصافحه وعندما  عادت إلى المسرح صرحت أنها قد تتصل به في المستقبل.

وقالت: أنا في حاجة ماسة إلى طفل آخر يا كولن، لذا قد أتصل بك. لقد بلغ ابني 11 عامًا منذ بضعة أسابيع ولم يعد طفلاً بعد الآن، أشهر بالحنين للأطفال الرضع مرة أخرى.

أديل 

وانفجرت أديل، التي تنكرت في زي شخصية مورتيسيا آدامز، في البكاء وهي تغني "عندما كنا صغارا" من ألبومها الذي يحمل اسم "25".

وبينما كانت تؤدي الأغنية العاطفية، أوقفت أديل حفلها فجأة عندما رأت وجه الطبيب بين الجمهور وانفجرت في البكاء عندما اندفعت إلى الجمهور لتعانق الطبيب.

وتحظى أديل بطفل واحد، يدعى أنجيلو، من زواجها الذي دام ثلاث سنوات من سايمون كونيكي.

وكشفت اديل بعد مصافحة الطبيب إنها "مستعدة لأن تصبح أمًا مرة أخرى قريبًا".

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