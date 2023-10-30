أكبر اقتصاد في أوروبا يسجل انكماشًا طفيفًا في الربع الثالث

أظهرت بيانات خلال تعاملات، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا سجل انكماشا طفيفا في الربع الثالث، إذ لا يزال أداء أكبر اقتصاد في أوروبا متأثرا بضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة.

أكبر اقتصاد في أوروبا

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي فى أكبر اقتصاد في أوروبا تراجع بنحو 0.1% على أساس فصلي في ضوء عوامل معدلة.

وكان استطلاع أجرية توقع انكماش الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3%، بحسب الاسواق العربية.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.5%. وتوقعت مجموعة من مراكز الأبحاث الاقتصادية الألمانية الرائدة الشهر الماضي انكماشا بنسبة 0.6%.

وفي وقت سابق قالت وزارة الاقتصاد إن "تأثيرات أزمة أسعار الطاقة بالإضافة إلى الضعف الاقتصادي العالمي تلقي بثقلها على الاقتصاد الألماني بشكل أكثر استمرارا مما كان مفترضا في الربيع".

وقالت وزارة الاقتصاد إنها تتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع بداية العام ثم يتسارع، بفضل تعافي الطلب الاستهلاكي.

وأقرت بأن "مكافحة التضخم الضرورية" من جانب البنك المركزي الأوروبي، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، كانت عاملا مؤثرا في الصعوبات التي تواجهها ألمانيا.

تواجه ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا أيضا مشاكل أخرى مثل شيخوخة السكان، وتأخر استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأعمال التجارية والحكومة، والروتين المفرط الذي يعيق إطلاق الأعمال ومشاريع البناء العامة، ونقص العمالة الماهرة.

الأسهم الأوروبية بدعم قطاع الرعاية الصحية مع تراجع عوائد السندات

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مدعومة بأسهم الرعاية الصحية مع تراجع عوائد السندات بينما يقيم المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسية 0.8% بعد تراجعه بأكثر من 4% في الأسبوعين الماضيين.

وانخفضت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع اعتقاد المستثمرين بأن الأسواق متأثرة على نطاق واسع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة أعلى لمدة أطول.

وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا في أكتوبر لم يتغير عن الشهر الماضي عند 3.5%.

وصعد قطاع الرعاية الصحية فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1.1% مدعوما بارتفاع نسبته 2.5% لسهم نوفو نورديسك.

وقفز سهم سيمنس للطاقة فى الأسهم الأوروبية 9% مع استمرار المحادثات خلال بداية الأسبوع الجاري مع برلين بشأن ضمانات بنحو 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) تتعلق بمشاريع.

وصعد سهم داسو سيستم فى الأسهم الأوروبية 3% بعد أن قام جيه.بي مورغان برفع توصيته لشركة البرمجيات الفرنسية إلى "زيادة الوزن" من "تقليل الوزن" في المحافظ الاستثمارية.

وارتفع سهم إتش.إس.بي.سي فى الأسهم الأوروبية 1.2% بعد الإعلان عن عملية جديدة لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار وزيادة الأرباح لأكثر من المثلين في الربع الثالث.