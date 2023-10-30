سكرتير عام سوهاج يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بطهطا

تفقد اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بشأن تكثيف الرقابة والمتابعة للأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، منفذ بيع السلع الغذائية بمدينة طهطا شمال محافظة سوھاج، لمتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

وتفقد السكرتير العام اليوم الإثنين، جولته الميدانية، لمتابعة أسعار السلع بالأسواق والمحلات والسلاسل التجارية، منفذ بيع السلع الغذائية بمدينة طهطا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية بنسب تصل من 20 إلى 25%، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لخفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وشملت جولة "عبدالجابر" بالمنفذ أسعار المجمدات، والخردوات والإكسسوارات، والبقالة، والمنظفات"، واطمأن على توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة ومنها "السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، واللحوم والدواجن ".

وتابع السكرتير العام أسعار السلع المعروضة ونسب التخفيض عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بمركز ومدينة طهطا التموين بضخ كميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكتابة الأسعار بشكل واضح عليها، والالتزام التام بتلك الأسعار، كما التقى عددًا من المواطنين واستمع إلى آرائهم حول مبادرة تخفيض الأسعار، وجودة السلع والمنتجات المعروضة.

ووجه عبدالجابر التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والوحدة المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لتطبيق مبادرة خفض الأسعار، لافتًا إلى ضرورة التوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، والقطاع الخاص.