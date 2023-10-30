بنغالي ينهي حياة زوجته ويلقي بها في نهر لندن

مثل زوج بنغالي متهم بقتل زوجته البالغة من العمر 24 عامًا، ووضع جثتها في حقيبة وإلقائها في النهر، أمام المحكمة بالمملكة المتحدة، اليوم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، اتهمت الشرطة أمينان رحمن، صاحب ال 45 عامًا، بقتل سوما بيجوم في منزلهما بدوكلاندز، شرق لندن، في 30 أبريل الماضي، ولم تسفر جهود الشرطة في البحث عن للجثة عن شيء حتى اليوم.

بنغالي يقتل زوجته ويلقي بها في نهر لندن

ويزعم ممثلو الادعاء أن رحمن وضع السيدة بيجوم، حية أو ميتة، في حقيبة سوداء كبيرة في الساعات الأولى من يوم 30 أبريل قبل أن يلقي بها إلى نهر ليا.

وتواصل الشرطة البحث عن الحقيبة بينما جلس الرحمن، الذي كان يرتدي بدلة السجن الرمادية، وذراعيه مطويتين عندما مثل أمام المحكمة عبر رابط فيديو من HMP Belmarsh، بمساعدة مترجم بنغالي.

ولم يقدم محامى المتهم التماسًا بتهمة القتل حتى اليوم.

وقال القاضي مارك لوكرافت، مسجل لندن، إن جلسة الاستماع التالية ستعقد أمام قاضي المحكمة العليا في 15 يناير من العام المقبل.

ويقبع الرحمن، الذي ليس له عنوان ثابت، رهن الاحتجاز حتى تاريخ جلسته المقبلة.